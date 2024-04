Cabecilla del Movadef adoctrina a Fenatep de Puno: “Lobos disfrazados de ovejas”

El pasado 8 de marzo, Alex Chamán, líder del grupo Movadef, ofreció una charla virtual dirigida a docentes del SUTEP Regional Puno. Dicho cabecilla, quien actualmente se encuentra refugiado en Bolivia tras huir de Perú, continúa operando bajo la ideología de Sendero Luminosos.

“El docente, así como ayer hoy, hoy con mayor fuerza que ayer, tiene que ser el guía, el mentor de los estudiantes, el líder, el guía, el facilitador, el que marque la diferencia, no solo en lo que significa su afectividad como docente o profesor, sino también sus ideales, sus convicciones, aquello que no tiene pues la máquina”, es un extracto de la charla que brindó el cabecilla del Movadef a profesores del SUTEP.

Para el general en retiro José Baella, la participación de uno de los portavoces del Movadef en el evento está relacionada con su conexión con el Fenatep.

“El Fenatep se formó bajo la conducción, cuando estaba el presidente Pedro Castillo y lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue oficializarlo. El Fenatep no es más que continuación de Conare y el Conare fue formado, construido, elaborado por una idea de Abimael Guzmán Reynoso para capturar el SUTEP. Esto no es casualidad, esto obedece a un plan de construcción del partido. Estoy hablando de Sendero Luminoso (…) Todos dicen que es el brazo político de Sendero y no, Sendero Luminoso es el mismo MOVADEF, lo que pasa es que antes eran lobos y ahora están disfrazados de oveja", agregó.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Asimismo, el exjefe de la Dircote hizo un llamado al Ministro de Educación, Morgan Quero, para establecer un plan destinado a neutralizar la influencia política e ideológica de Sendero Luminoso en el sistema educativo nacional.