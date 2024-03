¿Cuáles son los delitos que habría cometido Alberto Otárola?

El ahora ex Primer Ministro Alberto Otárola presentó su renuncia inmediata a consecuencia del audio difundido por Panorama, donde quedó evidenciada su relación con Yaziré Pinedo.

Otárola ha asegurado que es inocente y que todo se trata de una campaña orquestada en su contra encabezada por Martín Vizcarra y que dicho audio fue grabado en el año 2021.

Como se sabe, Yaziré Pinedo Vásquez, se vio beneficiada con dos contratos con el Estado por 53.000 soles en el año 2023.

En los estudios de Buenos Días Perú, el exprocurador anticorrupción Iván Meini, y enfatizo en el elemento tiempo para la configuración de un delito, en el caso del expremier, señalando que “Es muy importante porque el tratamiento jurídico, legal que se le pueda dar a este caso depende de cuando se habría dado la conversación que difundió el domingo entre Alberto Otárola y Yaziré Pinedo".

“Si el video de donde se extrajo este audio no era en la época que el señor Otárola no era funcionario público y no formaba parte de este Gobierno, entonces el tratamiento Jurídico legal de esa conversación debería ser el que tiene cualquier persona, no una acusación constitucional, una inhabitación, sino simplemente una investigación penal por parte de un fiscal provincial que investiga un presunto trafico de influencias” señaló el experto.

En esta entrevista conozca que delitos habría incurrido Alberto Otárola y si el audio sería "una prueba incriminatoria" que lo lleve a ser investigado por el delito de tráfico de influencias, por lo que podría ser sancionado con hasta 6 años de cárcel, al igual que el delito de negociación incompatible.