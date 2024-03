Víctor Andrés García Belaúnde sobre caso Otárola: “Su conducta personal es reprochable si estaba en el Gobierno o no”

Un nuevo terremoto político remese al Gobierno de turno. Alberto Otárola anunció que presentó su renuncia a la presidenta de la nación Dina Boluarte, esto debido a la difusión en el programa Panorama de un audio que lo vincula a la señorita Yaziré Pinedo.

Como se recuerda la joven que afirma haber mantenido una relación sentimental con Otárola, obtuvo contratos con el Estado y reveló que fue víctima de un complot y acusó al expresidente Martín Vizcarra de estar involucrado.

En conferencia de prensa, Otárola indicó que tomó esta decisión de renunciar para "darle tranquilidad" a la presidenta Boluarte, a fin de que pueda armar un nuevo Gabinete Ministerial.

Pero lo cierto es que aún no se sabe si su renuncia ha sido aceptada por el Ejecutivo y ante esta cierta incertidumbre, ya que se vocean varios nombres para ocupar el cargo de Primer Ministro, en los estudios de Buenos Días Perú, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde analiza el actual panorama de esta nueva crisis política que afronta el país con el caso Otárola.

“Las mujeres y las faldas, y los pantalones también influyen mucho en la política y en el desenvolvimiento de las figuras políticas (…) es cierto Otárola no ha caído por la inflación, no ha caído por los oligopolios de la luz que se han formado y nadie dice nada, no ha caído por el tema de peaje, no por la reforma de transportes, no ha caído por el incremento en el costo de la luz, el gas, la gasolina, en fin ha caído por una conducta personal” señaló García Belaúnde por la actual situación de Alberto Otárola.

“Su conducta personal es delictiva si estaba en el Gobierno o no, ya que parecería que el audio revelado fue antes que fuera funcionario del Estado, allí podría haber una diferencia entre si es delito o no, pero su conducta es reprochable” agregó el exparlamentario.

En otro momento se pronunció sobre la regular contratación a la señorita Yaziré Pinedo en entidades del Estado, mencionando que “Hay una distorsión en la carrera pública” en nuestro medio.