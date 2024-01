Abogado de Fray Vásquez Castillo: “No se someterá a colaboración eficaz, no es un criminal”

Luego de que, en horas de la mañana, la Policía Nacional del Perú (PNP) informará que el sobrino del expresidente Pedro Castillo se entregará a las autoridades de justicia Fray Vásquez Castillo para responder sobre los presuntos hechos ilícitos en los que se encontraría involucrado.

En declaraciones en Buenos Días Perú, el abogado de Vásquez Castillo, Iván Ramírez mencionó que su patrocinado no tiene previsto someterse a la colaboración eficaz, ya que si lo hace estaría aceptando que es un criminal.

“La recomendación jurídica es de al someterse a una colaboración eficaz estaría reconociendo ser parte de una organización criminal (…) Me dijo que no iba a ser colaborador porque no es criminal, no ha cometido delitos, según análisis jurídico”, declaró la defensa legal.

NUNCA SALIÓ DEL PAÍS

Por otro lado, Iván Ramírez indicó que el sobrino de Pedro Castillo estuvo en Puno, pero no pudo ser atrapado por los agentes de la PNP debido a una falta de capacidad.

“El se encontraba en el Perú, el problema es que la policía no lo encuentra, es un problema de capacidad operativa, yo le dije en un momento el está en el país (...) Ahora tendrá que decir la verdad”, manifestó.

Finalmente, la defensa legal de Fray Vásquez Castillo señaló que no existiría ningún tipo de investigación en el Ministerio Público, ya que Patricia Benavides ha sido señalada como la cabecilla de una organización criminal enquistada en este órgano de justicia del Perú.

“Tenemos una jefa acusada (Benavides) ser la líder de una organización criminal (…) Podemos creer que ella pueda administrar justicia, por favor”, sentenció.