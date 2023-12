Vladimiro Montesinos niega vínculos sobre tortura contra Leonor La Rosa

El exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos reapareció en la audiencia que se le sigue en su contra por presuntos vínculos de tortura en el cuartel del Ejército del Perú contra la exagente del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Leonor La Rosa y negó todas las imputaciones.

“Se me imputa autoría mediata de las supuestas lesiones graves a la señora suboficial de segunda del Ejército Leonor La Rosa, sin haberse probado con ninguna clase de documento o testimonio a quien le habría dado semejante disposición”, mencionó.

CASO

En 1996, La Rosa denunció ser torturada en el interior del Ejército del Perú después de haber filtrado información a los medios de comunicación en medio del gobierno de Alberto Fujimori.

En declaraciones en aquellos años, la exagente indicó que sufrió graves daños en su integridad física con la finalidad de matarla.

“La orden era eliminarme (asesinarme) Lo han hecho con un cautín eléctrico, no solo me quemaron la mano y los pies, me llegaron a quemar la cara”, señaló hace más de dos décadas atrás.

Cabe mencionar que, el próximo viernes 29 de diciembre, el Poder Judicial (PJ) dará la lectura contra este nuevo caso que se le imputa a Vladimiro Montesinos.