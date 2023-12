Patricia Chirinos sale del país tras asegurar que iban a pedir su detención: “van a allanar mi despacho”

El pasado domingo, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) salió del país rumbo a España tras enterarse que iban a allanar su vivienda y que se iba a pedir su detención.

De acuerdo a su certificado de movimiento migratorio, el viaje de la parlamentaria se efectuó en la noche de ayer. Un equipo de Panamericana Televisión acudió a una de sus residencias en San Isidro y no se reporta la presencia de personal de la Fiscalía o la PNP.

CHIRINOS SE PRONUNCIA

Horas antes de emprender su viaje a España, la parlamentaria realizó un video que subió a su red social de X (antes Twitter) en el que expuso que tenía conocimiento de este allanamiento y pedido de detención.

“He tomado conocimiento que en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar. La caviarada quiere cobrar venganza contra quienes siempre luchamos por el Perú. ¿Qué buscan con eso?, ¿intimidarme?, ¿qué deje de luchar por mi país? Se los digo bien claro NO ME HARÁN RETROCEDER. Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto. Porque no he cometido ningún delito. Y todo lo que he hecho ha sido por mi gente, por el Perú”, se lee en su publicación.

PATRICIA BENAVIDES

La legisladora ha sido vinculada con la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Como bien se sabe, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) se encuentra investigando a la extitular del Ministerio Público y sus asesores por una presunta red criminal que se encontraría enquistada en las altas esferas de la Fiscalía, esta habría tenido injerencia en las decisiones del Congreso.