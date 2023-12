Patricia Benavides se retira de la audiencia de la JNJ: “las garantías no están dadas”

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se retiró de la sede de la Junta Nacional de Justicia junto a su abogado, quien alega que el pleno de la JNJ no ha resuelto los recursos de inhibición y nulidad para evitar que los actuales magistrados vean el proceso disciplinario.

“las garantías no están dadas para continuar con este procedimiento”, señaló el letrado.

No obstante, la JNJ informó que la inhibición se resolvió antes de la audiencia. La solicitud de medida cautelar quedó al voto.

ACTUALIZACIÓN

9:15 a.m. "Siempre he respetado los causes constitucionales y legales (...) me someto a cualquier tipo en investigación en la que se respete mis derechos constitucionales y fundamentales", indicó la fiscal de la Nación, quien precisa que su abogado presentará los argumentos correspondientes.

9:09 a.m. Benavides ya se encuentra en la sala de audiencias.

8:59 a.m. Patricia Benavides llega hasta la sede de la JNJ, al igual que el excongresista Jorge del Castillo y el penalista Juan Peña, abogado de la fiscal de la Nación.

8:54 a.m. Faltan pocos minutos para que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pueda dar sus descargos con respecto a la propuesta de suspensión provisional hecha por la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, en su calidad de instructora del mencionado proceso disciplinario inmediato.

NOTA ORIGINAL

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para hoy, miércoles 6 de diciembre, una audiencia para evaluar el pedido de seis meses de suspensión contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien se le abrió un proceso disciplinario por presuntamente liderar una organización criminal.

La sesión se realizará hoy a las 9:00 a.m., de manera presencial, en el auditorio de la sede de la Junta Nacional de Justicia en la avenida Paseo de la República 3285, San Isidro. Se prevé que esta audiencia tenga una duración de 30 minutos y es improrrogable.

Como bien se sabe, la suspensión fue solicitada por la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, en su calidad de instructora del mencionado proceso disciplinario inmediato.

PATRICIA BENAVIDES

De acuerdo a la tesis del equipo especial de fiscales, Patricia Benavides lideraría una organización criminal que habría influido en procesos del Congreso, como la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el proceso sumario contra la JNJ.

Ante esta situación, Benavides ha solicitado al Poder Judicial ampliar los efectos de una medida cautelar a su favor con el objetivo de suspender el procedimiento disciplinario inmediato abierto en la JNJ.

(Con información de Andina)