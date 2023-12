Patricia Chirinos confirma que se reunió con asesores de la Fiscal de la Nación

La parlamentaria confirmó que coordinó con asesores de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quienes sindican como operadores de la presunta red criminal que operaría en las altas esferas del Ministerio Público.

Según la congresista de Avanza País, los coordinadores parlamentarios se reúnen con todos los congresistas, por ello se reunió “por lo menos dos veces” con Jaime Villanueva.

“Coordiné con perro, pericote, gato y mono. (Recibí) A todos los coordinadores de la Fiscalía, a todos los coordinadores de Educación, del sector Defensa, todos los coordinadores, nadie es especial aquí”, señaló loa legisladora.

Por oro lado, Patricia Chirinos negó haber participado en el presunto canje de votos: “Yo no tengo necesidad de traficar con nadie, son mis denuncias (a Zoraida Ávalos). Yo no tengo que dar nada a nadie, no tengo procesos fiscales, no tengo nada que pedirle a la Fiscalía”.

DENUNCIA EN SU CONTRA

La congresista Sigrid Bazán de Cambio Democrático, presentó la denuncia constitucional contra Chirinos por se una de las presuntas operadoras políticas de la organización criminal que lideraría la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Bazán indicó que en los chats donde el asesor de confianza de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, comenta: “Patty Chirinos dice que ya tiene el Bloque Magisterial”, en un contexto en que se estaba por votar en el Pleno por la acusación constitucional contra Zoraida Ávalos.

Al respecto, Chirinos señaló que pidió a Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que le den prioridad a este tema porque dijo estar segura que no ha cometido ningún delito.