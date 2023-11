Vivian Olivos revela porqué aún no se nombraría a nuevo ministro del Interior: Es un castigo de "alto funcionario" por censurar a Romero

La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, dejó entrever el motivo por el cual -tras 4 días de la censura del exministro Vicente Romero- todavía el Gobierno no designa al nuevo titular del Interior.

"Es como un castigo que nos dan (al Congreso). No voy a decir quién, pero un alto funcionario del Gobierno me dijo 'pero ustedes mismos lo han sacado, hay que esperar'", declaró a Buenos Días Perú tras denunciar que es extorsionada desde agosto.

Tras esta respuesta, la conductora Claudia Chiroque le preguntó si el premier Alberto Otárola era la persona a quien aludía. "Voy a preferir dejarlo ahí y esa persona sabe muy bien a quien me refiero", finalizó.

VIVE ATEMORIZADA

Un grupo de integrantes del Congreso de la República es el nuevo blanco de los extorsionadores, siendo la parlamentaria de Fuerza Popular, Vivian Olivos, una de las víctimas. La legisladora denunció que los delincuentes, a través de mensajes, exigían sumas que llegaban hasta los S/10,000.

"No puedo vivir tranquila, desde el 24 de agosto vengo recibiendo amenazas a mi celular (...) Hoy en el Perú los delincuentes ya no miden si eres un bodeguero o un político, no tienen contemplaciones", manifestó.

"Los dos números son de números de WhatsApp, de números del extranjero cuando yo interpuse la denuncia en la Dirincri fue muy bien recibida, no me puedo quejar, pero han pasado meses de los cuales he tenido que callarme, estar en silencio y cuidándome sola y también he tenido que contratar un seguridad de mi peculio", agregó.