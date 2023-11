¡Exclusivo! Congresista Vivian Olivos denuncia que es extorsionada desde agosto: "He tenido que callarme"

Un grupo de integrantes del Congreso de la República es el nuevo blanco de los extorsionadores, siendo la parlamentaria de Fuerza Popular, Vivian Olivos, una de las víctimas. En exclusiva para Buenos Días Perú, La legisladora denunció que los delincuentes, a través de mensajes, exigían sumas que llegaban hasta los S/10,000.

"No puedo vivir tranquila, desde el 24 de agosto vengo recibiendo amenazas a mi celular (...) Hoy en el Perú los delincuentes ya no miden si eres un bodeguero o un político, no tienen contemplaciones", manifestó.

"Los dos números son de números de WhatsApp, de números del extranjero cuando yo interpuse la denuncia en la Dirincri fue muy bien recibida, no me puedo quejar, pero han pasado meses de los cuales he tenido que callarme, estar en silencio y cuidándome sola y también he tenido que contratar un seguridad de mi peculio", agregó.

En la versión presentada por la congresista afectada, los extorsionadores se identificaron como miembros de la banda Odarteam de Brasil. Además de las demandas económicas, los criminales adjuntaron información personal, como capturas de su ficha de Reniec. Los extorsionadores se identifican como alias ‘Gael’, alias ‘Pablo Luján Carrión’ y ‘Pantera Luján’. "Al principio pensé que era acoso político, pero luego me di cuenta que no era así", manifestó.

FUERZA POPULAR EN LA MIRA DE LA EXTORSIÓN

Además detalla que, su colega de bancada, Patricia Juárez, también esta siendo extorsionada. "Han amenazado con violar a sus hijas", indicó.

La Policía Nacional y otras entidades de seguridad se encuentran investigando el caso para identificar y detener a los responsables de estas amenazas. No obstante, Olivos se queja de la deficiencia de la PNP, ya que han pasado meses y ha tenido que seguir recibiendo las amenazas para que los agentes hagan el seguimiento.

Mientras tanto, en el Congreso se están evaluando medidas adicionales de seguridad para proteger a los parlamentarios afectados y garantizar la integridad del cuerpo legislativo en su conjunto.