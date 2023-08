Fiscalía inicia diligencias preliminares contra Alejandro Soto por presunto delito de concusión

El Ministerio Público informó que han iniciado las diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, como presunto autor del delito contra la administración pública, concusión.

“Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública - concusión”, se lee un tuit de la entidad.

La entidad señala que este proceso también comprende a Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, presunta cómplice del mencionado delito.

PROCURADURÍA

Casi una hora y media después del anuncio de la Procuraduría General del Estado sobre la solicitud de inicio de una investigación preliminar contra el presidente de la Mesa Directiva por el presunto delito de concusión; Soto Reyes afirmó en su cuenta de X que se encuentra con la conciencia tranquila y que se someterá a las investigaciones pertinentes tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial y las demás instancias correspondientes.

“Ante el anuncio de la Procuraduría General del Estado, hago de conocimiento público que, con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan en la fiscalía, el Poder Judicial, y todas las instancias ante las cuales demostraré que no he cometido delito alguno”, señaló en la red social.