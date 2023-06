Víctor Andrés García Belaúnde sobre Betssy Chávez: "los que dan un golpe de Estado finalmente no acaban bien"

La conducta de Betssy Chávez durante su arresto, para cumplir la prisión preventiva por 18 meses que se le impuso en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, ha generado grandes críticas, ya que la expremier se mostró totalmente tranquila y sonriente durante la intervención, inclusive realizó un live para sus seguidores mientras esperaba a las autoridades. En esa línea, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde opinó que la actitud de la exministra podría ser una irresponsabilidad de su parte o "una absoluta convicción" de que será exculpada.

"Digamos que no sabemos si es una absoluta irresponsabilidad, o una absoluta convicción de que va a salir bien parada de esto y que su organización criminal, o no, que la rodea está bien empoderada como para poder salir a airosa del tema no porque lo cierto es que esta señora ha participado en un golpe (...) ella ha sido cómplice la número uno, probablemente, del golpe", declaró a Buenos Días Perú.

"Aquí hay dos cosas: o es muy responsable o es muy cínica, yo diría que en ambos casos tiene mayor coraje que el señor Castillo, que niega todo y que dice que estaba o borracho o amenazado o que no sabía lo que leía", añadió.

Desde el inicio de las investigaciones, Chávez Chino siempre ha insistido que desde el 7 de diciembre del año pasado, cuando se vacó a Pedro Castillo y Dina Boluarte asumió el poder, en el Perú se está viviendo una dictadura. En ese sentido, García Belaunde indica que ese tipo de discursos son un "argumento absurdo" para justificar su accionar. El exparlamentario enfatizó que la detención de Chávez Chino da un certero mensaje a la población acerca que la "democracia es intocable".

"Están tratando de justificar lo que les está pasando a ellos con una argumento absurdo y que no va a prosperar, entonces yo creo que esto del golpe va a ser muy importante para el país para que se sepa algo que ya se sabía: los que dan un golpe de Estado finalmente no acaban bien", sostuvo.

"Yo creo que esto va a hacer que la ciudadanía, las Fuerzas Armadas, los sectores sociales políticos del país recapaciten y se formen la gran idea que la democracia es Intocable", agregó.