Abogado Julio Rodríguez: "José Domingo Pérez ha fracasado en el aspecto laboral y académico”

El abogado penalista Julio Rodríguez opinó que el actual integrante del Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, José Domingo Pérez, no debería ser ratificado en su cargo tras no aprobar la evaluación de conocimientos del concurso para jueces de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Asimismo, indicó que desde antes debió haber un cambio en dicho grupo de trabajo, ya que fue conformado hace años y hasta ahora no tienen ninguna condena.

“ En términos de fiscal, reprobar un examen es un fracaso (...) pero acá lo más delicado es que estamos hablando de una persona que, hasta donde tengo entendido ejerce docencia en la Universidad Católica, es una persona que además da cursos y conferencias, y supuestamente es un fiscal ícono en la persecución entre comillas de actos delictivos, y que no es capaz de aprobar un examen para ascenso evidentemente acá estamos sin duda ante una persona que, no solo está evidenciando su fracaso en el ejercicio de la función, sino su fracaso en el en la actividad del conocimiento académico", declaró a Buenos Días Perú.

UNA NUEVA DIRECCIÓN

En esa línea, indicó que el Ministerio Público debería cambiar a los integrantes del Equipo Especial Lava Jato para poder obtener resultados, ya que en países como República Dominicana ya tienen condenados por ese caso, y en Perú no tiene ni uno.

"La fiscal de la Nación tiene la oportunidad en este momento de enrumbar las cosas y darle definitivamente una nueva suerte de dirección clara para poder obtener resultados favorables. No hay que perder de vista que la Lava Jato es sin ninguna duda el caso de afectación patrimonial más grande de la historia de la República (...) y con el desdén que están trabajando algunos fiscales definitivamente esto merece no solo un jalón de orejas, sino cambiarlos y cambiarlos no significa ningún acto de revancha, significa que si las personas no actúan de acuerdo a las prerrogativas funcionales como se espera, tienen que salir de los cargos", manifestó el letrado.

"Imagínese en el caso de este fiscal Pérez, el juez le ha devuelto la acusación nueve veces, o sea esto es una vergüenza, ya la segunda vez debería haberse generado un cambio radical en estructuras", agregó.