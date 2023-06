¡Cifras de Terror! Alcalde de Ventanilla: "Ocho crímenes con arma de fuego y uno con arma blanca en solo una semana"

El alcalde de Jhovinson Vásquez Osorio manifiesta su preocupación por el notorio aumento de la inseguridad en su distrito por lo que solicita que se aplique una Declaratoria de Emergencia en Ventanilla.

En la última semana, se registraron 8 crímenes con armas de fuego y uno con arma blanca en donde el sector de Pachacutec ha sido la zona más afectada. Se presume que gran parte de estos sucesos se han desencadenado por microcomercializadores de drogas y casos de sicariato entre bandas criminales para lograr controlar la zona.

Ante estos hechos, el alcalde solicita que se aplique una Declaratoria de Emergencia y una mayor intervención por parte del Ministerio del Interior y la PCM en la designación de más efectivos policiales.

“Mis serenos en muchos casos ,por la falta policial, salen solos (…) Ellos salen en muchos casos y algunos intervienen, pero no pueden intervenir de forma inmediata o de frente a frente porque no tienen las armas suficientes y hasta ahora el ejecutivo sigue en observación el tema de las armas no letales. Entonces un sereno interviene a alguien en flagrancia porque ha robado algo, lo detiene y no puede ni siquiera ponerle los grilletes” señaló el alcalde.

Hasta el momento han estado implementando ciertos operativos con el general de la Región Policial del Callao en donde se han capturado a dos presuntos homicidas, responsables de un asesinato en Pachacutec. El alcalde tendrá en los próximos días reuniones con diversas autoridades para generar un trabajo en conjunto que pueda apoyar a hacerle frente a esta problemática.