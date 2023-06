Marco Vásquez sobre Hinostroza: ¿por qué no se le colocó un grillete o se le hizo un seguimiento?

El director de Panorama, Marco Vásquez, estuvo en los estudios de Buenos Días Perú para hablar con Pamela Acosta y Claudia Chiroque sobre la desaparición de César Hinostroza, su inclusión en el programa de Recompensas y la situación de ‘Los Niños’ en el Congreso.

CÉSAR HINOSTROZA DESAPARECIDO

El exmagistrado supremo fue incluido en el programa de Recompensas del Mininter y se ofrece S/150 mil por información de su ubicación, pues se encuentra investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico en la modalidad de organización criminal por el caso Los Cuellos Blancos.

Al respecto, Marco Vásquez indicó que se ha cumplido un año desde que Hinostroza Pariachi desapareció en Europa. Criticó que el estado peruano se enteró de este hecho muy tarde, unos 15 días después, lo cual recuerda a cuando hace cinco años escapó de Lima rumbo a Europa.

“En estas fugas, el ciudadano se ve frustrado porque siempre participa un grupo de la Policía”, señaló Vásquez y dijo que esto deja un sinsabor en la ciudadanía respecto a la lucha contra la corrupción. “Hay una inacción de algunos malos policías que se dejan avasallar por un poder mayor, creo yo, que les dice que hagan o no algo”, explicó.

Por otro lado, señaló que hay un grupo que está interesado en que César Hinostroza no vuelva. “Un grupo de jueces, superiores, supremos. Sabemos lo que hizo Hinostroza en su camino a la Suprema, pero lo que no sabemos es la relación exacta, qué poder manejaba en la Suprema. De todas maneras conoce a más jueces involucrados”, señaló el director de Panorama.

Vásquez también dijo que los trámites de extradición para Hinostroza costaron al Estado más de medio millón de soles. Además, explicó que, aunque se logró la extradición en documentos, no se logró ponerle un grillete a Hinostroza. “¿Por qué no tuvo un grillete, de acuerdo a algunos expertos que dicen que, si no se logró la preventiva, que sí se pidió, se debió pedir algo para tenerlo en seguimiento?”, cuestionó el periodista.

CASO ‘LOS NIÑOS’

El director de Panorama explicó la compleja situación que envuelve a un grupo de congresistas que han sido sindicados como ‘Los Niños’. Según las investigaciones de Panorama, cada ‘Niño’ iba con su CV bajo el brazo para copar una dirección. “Lo que ellos querían era tener el control sobre un ministerio o una dirección”, explicó Vásquez y señaló que, posteriormente, se supo que a Darwin Espinoza le correspondió Sencico.

Indicó que, aunque los llamados ‘ahijados’ de ‘Los Niños’ los descubrieron frente a Fiscalía, a ellos no les pasó nada. Además, dijo que en las votaciones se podía ver el intercambio. “El blindaje era descarado, a Juan Silva, a Geiner Alvarado. ‘Los Niños’ eran al final una bancada del oficialismo”, explicó Vásquez.