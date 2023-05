Carlos Anderson sobre declaraciones del presidente de México: “AMLO es un comediante y necesita algún tipo de medicamento”

Como informamos previamente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador agradeció la decisión del Parlamento peruano tras declararlo persona no grata en nuestro país decisión que se tomo debido a sus constantes pronunciamientos sobre los asuntos internos del Perú y su negativa de entregar la dirección de la Alianza del Pacífico ante esta resolución.

Hace una semana, López Obrador calificó a la presidenta Dina Boluarte como “usurpudora”, de igual forma el mandatario mexicano sigue considerando a Pedro Castillo, como el presidente legítimo del Perú, por lo que demanda su pronta liberación.

Sobre tema y las polémicas declaraciones de AMLO, el congresista Carlos Anderson en el set de Buenos Días Perú, indicó que la Alianza del Pacifico sigue sus actividades y lo que la presidente Boluarte debería llamar a una conferencia de prensa y “darle con palo” al mandatario mexicano” por su constantes comentarios en contra del estado peruano.

“AMLO es un comediante y necesita algún tipo de medicamento”, la presidenta debería llamar a una conferencia de prensa “para reírse de él y sus declaraciones”, agregó.

En otro momento sobre las reuniones por segundo día consecutivo, del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con diferentes bancadas para llegar a un consenso en la propuesta para que la presidenta Dina Boluarte pueda despachar de manera remota en sus viajes al extranjero, el parlamentario no agrupado fue tajante al señalar que “ el Premier no me ha convocado para dialogar”.

Ante la pregunta de las ultimas acciones del Parlamento como elecciones de Josue Gutiérrez, el presunto blindaje a los llamados “Los Niños”, Anderson indicó que “el Congreso de la República parece Disneylandia, parece que vivieran en un mundo de fantasía”

“Hay poca transparencia en el Congreso (…) con un Paralamento tan desprestigiado se debilita la Democracia, por eso lo critico”.

Cabe señalar que para Anderson, no se quieren ir y fue enfático al afirmar que “Se quedan hasta el 2026, en el Congreso no hubo sinceridad acerca de esto nunca, todos quieren quedarse, bueno, menos yo”.