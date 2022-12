Maite Vizcarra sobre futuros candidatos presidenciales: "no tenemos tiempo para 'outsiders', deben tener carta de presentación"

La politóloga Maite Vizcarra señaló que el Perú "no tiene tiempo para outsiders", y que el próximo presidente del país deberá tener buenas referencias, en referencia a las próximas elecciones generales de abril 2024. Asimismo, indicó que debería tener un perfil conciliador para ya no polarizar más a la ciudadanía.

"Tendríamos que tener a alguien con la capacidad de integrar, no solamente él mismo (...) sino en la formas en que pueda converger de todo algo positivo (...) con el conservadurismo y el liberalismo (...) se debe construir una visión compartida e integradora", declaró a Buenos Días Perú.

"Debe haber gente transparente (...) que estén claras en sus posiciones, que no vengan gente con un pasado medio extraño o el famoso 'outsider', ya no tenemos tiempo para 'outsiders' (...) la gente debe tener ciertas cartas de presentación y buenas referencias (...) el Perú ya no tiene tiempo para saltos cuánticos de gente rara que aparece, eso debemos borrarlos del mapa", agregó.