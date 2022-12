Moyano: "Muchos dicen que ir a elecciones con las mismas autoridades electorales no es correcto"

En entrevista con Buenos Días Perú, la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, opinó sobre el proyecto legislativo de adelanto de elecciones generales que no fue aprobado en el Pleno por falta de votos, y sugirió renuncia de las autoridades de los organismos electorales por la teoría del fraude en comicios.

"El Parlamento es quien tiene la última palabra. Está constituido por varias voluntades. En el Pleno anterior donde no se alcanzaron los votos para aprobar adelanto de elecciones, fuimos la bancada de Fuerza Popular que respaldamos esta propuesta, sin embargo, había ya un dictamen de la comisión de Constitución sustentada por Nano Guerra", dijo.

Agregó que el proyecto de ley presentado por la presidenta Dina Boluarte llegó tarde. "Se invitó a pedido de nosotros, que se presenten los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, Reniec, para que nos expliquen cuánto tiempo demoraría el proceso", acotó.

"Nosotros sostenemos que debe ser (el adelanto de elecciones) en 2023 porque es necesario dar una respuesta inmediata", acompañado de algunas reformas como bicameralidad, reelección de congresistas, alcaldes, gobernadores, que requerirían 87 votos.

La legisladora del partido naranja insistió en el tema de fraude electoral y apuntó a que en el caso de nuevos comicios, se deben remover al actual presidente del JNE, ONPE, entre otros.

"Muchos dicen que ir a elecciones con las mismas autoridades electorales no es correcto. (...) El señor Salas estuvo en una comisión investigadora, muchas personas no confían en su neutralidad. La Comisión encontró varios temas pero en el Pleno no logramos los votos", sostuvo.

Por otro lado, rechazó que bancadas de izquierda intenten poner como condición una Asamblea Constituyente.

Ante la pregunta sobre su participarían en los nuevos comicios, Moyano aseguró que como partido siempre están listos, pero finalmente será decisión de la organización política liderada por Keiko Fujimori.