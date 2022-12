Albán: "Es necesario identificar a grupos que generan caos y no tienen respaldo de la gran mayoría"

En diálogo con Buenos Días Perú, el exdefensor del Pueblo Walter Albán brindó sus impresiones sobre la declaratoria del Estado de Emergencia que el Gobierno decretó a raíz de las violentas manifestaciones que han conllevado a la toma de aeropuertos, vandalismo en medios de comunicación y daños a la propiedad privada.

"No significa que los derechos desaparecen. Ocurre que habría una suerte de vulnerabilidad porque bajo estas circunstancias, ejercer los derechos en este caso como libre tránsito, de reunión, están afectados en la medida que podríamos ser objetos de una intervención policial", indicó.

Manifestó que esta medida tiene una importante diferencia de la que se dictó durante la pandemia de la Covid-19. "Ahí se trataba de impedir que la gente se reúna porque eso generaba contagio. Ahora no, ahora se trata de controlar vandalismo, violencia, atacar comisarías", sostuvo.

"Una protesta pacífica donde la gente se reúne para manifestar o presionar en algún tipo de lemas, no tendría por qué ser reprimida. Eso hay que hacer una vigilancia del asunto y si de alguna manera, se excede, allí tendrían que intervenir la Policía", indicó.

El Estado de Emergencia sí puede ser necesario, pero era mejor precisar con qué alcances, porque esto ha generado toda la confusión. La gente ya no sabe si se puede o no reunir.

"Estamos ante una reacción ciudadano con múltiples factores. La gran mayoría de peruanos protesta con razón contra el gobierno de Dina Boluarte y del Congreso". indicó.

"No sé que está esperando en sacar al presidente del Consejo de Ministros que ha mostrado inexperiencia e incapacidad para conducir, sino para ser un problema antes que una posibilidad de solución. Hay que buscar un gabinete garante de una transición para que se den elecciones generales a la brevedad", expresó.

"Creo que sí es necesario identificar a grupos interesados en generar directamente caos, zozobra, en que la situación no se calme y que crezca en violencia y que no tienen el respaldo de la gran mayoría. Si las fuerzas del orden no tienen el criterio para separar la paja del trigo, van a conseguir que sus actuaciones sean confundidas con un respaldo masivo. Eso hay que evitar", agregó.