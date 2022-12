"Hágalo por el país": Huerta revela pedido de Castillo en una llamada insistente tras fallido golpe de Estado

El exministro del Interior Willy Huerta reveló en exclusiva a Panamericana Televisión los minutos posteriores al fallido golpe de Estado que cometió el expresidente Pedro Castillo la tarde del miércoles 7 de diciembre.

Tras escuchar el sorpresivo mensaje a la Nación, el entonces titular del Mininter, molesto, se dirige a su despacho para redactar su carta de renuncia, mientras las llamadas insistentes de Castillo y Betssy Chávez retumbaban su celular.

"Me llamaba insistentemente a mi teléfono el presidente. Se percataron que no estoy, que me había escapado, no le iba a responder la llamada porque no estaba de acuerdo con lo que había hecho. Aquí están las llamadas perdidas", muestra en exclusiva a Panamericana los pantallazos de WhatsApp.

Ante la insistencia, decide contestar, pero antes que Castillo Terrones tome la palabra, Huerta le expresó su parecer ante el delito flagrante que el exmandatario había cometido.

"Le digo: señor presidente yo he sido leal con el gobierno, dirigiendo este Ministerio del Interior, pero usted ha sido desleal conmigo. (Castillo) me respondió y me dijo: hágalo por el país. Yo le dije no, señor presidente, esto no es correcto, no puedo permitir esto. Me dijo: le entiendo ministro", contó Huerta Oliva, quien agrega haber consignado este testimonio ante la Fiscalía.