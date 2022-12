Muñante sobre violentas protestas en el país: "Hay mucha pasividad del gobierno para poner orden"

Las manifestaciones de protesta contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso alcanzaron un máximo nivel de violencia el lunes al reportarse un total de siete fallecidos, más de un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión.

El congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso, se solidarizó con los familiares de las víctimas mortales, en el marco de las protestas en varias regiones. "Espero que esta situación se controle porque no queremos que nuestro país se desangre", dijo.

"Hay inescrupulosos, hay azuzadores, gente que se está identificando, pues no está dentro de una protesta espontánea", subrayó. Asimismo, precisó que "hay mucha pasividad de parte del gobierno para poder poner orden".

Ante una eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los ministros, dijo no creer que sea la mejor opción. "Lo que hay que hacer primero es poner orden, recuperar la calma y luego sentarse a dialogar con aquellos que realmente exigen una demanda del Estado", expresó.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente a Pedro Castillo como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, con la modalidad de rebelión y, alternativamente, del delito de conspiración y abuso de autoridad. Esta denuncia también alcanza a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino; ex ministro del Interior, Willy Huerta Olivas; y al ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino.