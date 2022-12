Exprocurador: "Medidas más seguras hubieran sido impedimento de salida y arresto domiciliario"

El exprocurador anticorrupción, Yvan Montoya, en entrevista con Buenos Días Perú explicó la situación legal del expresidente Pedro Castillo, luego de su intento de golpe de Estado y querer cerrar el Congreso inconstitucionalmente el pasado miércoles. "Más que conspiración, es una tentativa de rebelión que es más grave", indicó.

En principio, el experto en derecho penal indicó que la detención en flagrancia en contra de Castillo Terrones es correcta, perfectamente apegada (a la ley) y que el pedido de detención preliminar también está contemplado. Sin embargo, hay un problema que abre la posibilidad de un riesgo de fuga.

"A partir de allí viene el problema creo yo. Ya está a punto de vencerse la detención preliminar y según la fiscal, no puede realizar otras medidas. Abre el riesgo de vencerse el plazo y el riesgo de fuga es altísimo", detalló.

Sobre la actuación del Congreso de levantarle el antejuicio al vacado expresidente con tiempos que han sido cuestionados, Montoya aseguró que había una forma menos forzada con la que se hubiera actuado.

"Creo en la posibilidad clarísima de pedir dos medidas directamente al juez supremo sin necesidad de pasar por el Parlamento, hasta que este ordene con tiempos normales lo del antejuicio. Primero, un impedimento de salida del país y segundo, la medida de restricción ambulatoria en un lugar donde fija el juez, como una suerte de arresto domiciliario", explicó.

"Entiendo que el Congreso ha actuado con rapidez y no ha visto esa salida que yo estoy proponiendo", agregó.

"Hasta ahora no sé por qué la Fiscalía no ha hecho ese procedimiento mucho más seguro jurídicamente. No quiero decir que lo otro sea descabellado u arbitrario, pero es más forzado en términos de argumentación", apuntó.

Finalmente el exprocurador manifestó que la detención de Pedro Castillo no es arbitraria y sugirió plantear algunas reformas, aprovechando el clima de adelanto de elecciones, como incorporarse algunas modificaciones en el artículo 117 para casos de flagrancia. Lo segundo, es que la fiscal le pida al juez supremo medidas paralelas.