Exclusivo | Exjefe de la DINI revela que advirtió a Pedro Castillo de los actos ilícitos de todos sus hombres de confianza

José Fernandez Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), habló en exclusiva para Panamericana Televisión para dar su versión de los hechos sobre los actos de corrupción que han venido ocurriendo en el Gobierno de Pedro Castillo. Afirma tener audios y que estas pruebas han sido enviadas a la Fiscalía.

Latorre manifestó que como director nacional de inteligencia le advirtió al mandatario acerca de todos los actos ilícitos que cometían las personas de su gobierno que él mismo brindó confianza.

"Me refiero a Bruno Pacheco, Alejandro Sánchez, Rubdel Oblitas, todos aquellos que se aprovecharon de los recursos del Estado", indicó en entrevista para Buenos Días Perú.

"Le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos Jaime Vásquez y Fray", dijo a Mávila Huertas.

EL PAPEL IMPORTANTE DEL SOBRINO DE CASTILLO

En esa línea de confesión, reveló también que el otro sobrino del presidente Pedro Castillo, Rudbel Oblitas, le pidió 100 mil soles "para arreglar" un reportaje que iba a ser emitido en televisión. Pero antes de ello, "me pidió la cabeza de mi jefe de asesores el general Bobbio". Le dije que no".

Según cuenta, Rudbel también le solicitó 500 mil dólares de los fondos de la DINI para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento de inteligencia. "Durante mi gestión la DINI no ha sido caja chica de nadie", sostuvo.

PEDRO CASTILLO EN SILENCIO

José Fernández Latorre afirma que de este y otros hechos que amenazaban la seguridad nacional tenía conocimiento el mandatario. "Le digo ¿sr. presidente ud. ha mandado a su sobrino a pedir dinero? pero se quedaba mudo. No sabía qué decir", detalló.

"Que ese señor siga en Palacio pese a que la Inteligencia le advirtió desde el primer momento, eso no se lo voy a perdonar a él ni a nadie", indicó.

"El país no se merece, yo confié en el presidente, después de todo lo que he visto, nuestro país no se merece a una persona como él que esté encabezando la presidencia", expresó.

SOBRE LOS PRÓFUGOS

"En el audio se escuchará quién encubrió, quién sustrajo y por orden de quién".

"Quien dio la directiva para el encubrimiento fue el presidente de la República para que el exministro de Transportes Juan Silva fugara. "El plan era sacarlo del país", indicó.