Alex Flores sobre moción para suspender a Castillo: "No tiene sustento jurídico ni político"

El congresista Esdras Medina, de la bancada Somos Perú, anunció una moción de suspensión contra el presidente Pedro Castillo bajo la causal de la incapacidad moral. En palabras del legislador de Perú Libre, Alex Flores, esta propuesta "es desesperada y no tiene sustento".

"Esta medida no tiene sustento jurídico ni político, no tiene futuro, porque la suspensión no tiene un procedimiento parlamentario y no puede apresurarse al presentar una moción de suspensión cuando no hay una razón que amerite una medida extrema", indicó.

El parlamentario indicó que la propuesta no es constitucional, ya que se ha pronunciado el TC respecto el argumento 78 que dice que "al presidente se le puede hacer investigación preliminar, pero no se puede hacer una investigación preparatoria.

Recordó que al vivir en estado de derecho como el Perú, existe presunción de inocencia. "Estamos viendo un apresuramiento de un sector del Congreso controlado por la derecha con actitudes antidemocraticas, golpistas de querer apresurar procesos que no enmarcan dentro de la constitución. Tiene que haber razones, pruebas", expresó.

SOBRE REUNIÓN EN CASA DE AMURUZ

"Es un cónclave clandestino, demuestra el miedo de la derecha. Saben muy bien que lo que promueven no se ajusta a la constitución. Ameritaría una sanción, no se puede permitir que se reunan con fines sediciosos", indicó.