Richard Arce: “Castillo no es rey, no tiene poder absoluto, debe rendir cuentas a la población”

Como informamos el día de ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso admitió con 13 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones, la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo Terrones.

La denuncia constitucional ha entrado en una etapa probatoria en la que Castillo Terrones puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emita su informe final, si este en caso proceda, pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno del Congreso, el cual requerirá los votos de la mitad más uno de los congresistas.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le imputa al mandatario los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La denuncia constitucional también alcanza a los exministros Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

¿Cuestión de Confianza será solicitada por Aníbal Torres?

También ayer, mediante un comunicado el Congreso de la República informo sobre las restricciones de ingreso al Palacio Legislativo para este jueves 17 de noviembre, esto ante la posible llegada del premier Aníbal Torres junto al resto de su gabinete.

Según el anuncio de la Oficialía Mayor, el ingreso por la puerta principal del Palacio Legislativo estará destinada únicamente a congresistas de la República.

Sobre este panorama político que tiene al país en vilo, en los estudios Buenos Días Perú, el excongresista Richard Arce, se pronunció y enfático al señalar que la posible llegada del premier Aníbal Torres junto al resto de su gabinete para solicitar una Cuestión de Confianza, es una respuesta clara a la aprobación de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo Terrones.

“El presidente no es rey, no tiene poder absoluto…el podría asesinar a alguien y no pasaría nada (…) Ahora sí el Perú entero podrá conocer y saber todo (…) Castillo debe rendir cuentas a la población” manifestó Arce.

“Si Aníbal torres solicitará Cuestión de Confianza sería una respuesta por la aprobación de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo Terrones” agregó.

“El Congreso debería abrirle la puerta (a Aníbal Torres), de no hacerlo sería un mensaje negativo” señaló el exparlamentario sobre la posición que debe tener el Legislativo.

“Esto va ser un show político” sentenció Richard Arce.