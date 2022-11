Óscar Urviola sobre denuncia por traición a la patria: “No se exime de responsabilidad por ignorancia de la ley”

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, se refirió al habeas corpus presentada por Eduardo Pachas contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que tiene a su cargo un proceso para inhabilitar a Pedro Castillo por presunta traición a la patria, y que el TC evaluará este martes.

Pachas hizo énfasis en que no hubo comisión de delito por parte del presidente Castillo, tampoco infracción constitucional. Sin embargo, para Urviola el mandatario no respetó la Carta Magna, además señaló que "no se exime de responsabilidad por ignorancia de la ley”.