Víctor Andrés García Belaúnde: “APP es una empresa y los miembros del partido son sus empleados”

El excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció por la filtración de los audios de Alianza Para el Progreso (APP), donde se escucha a César Acuña pedir a la presidenta del Congreso, Lady Camones, poner en agenda un proyecto de ley y así beneficiar su candidatura al gobierno regional de La Libertad.

Ante esto, García Belaúnde dijo estar preocupado por el audio “del señor Acuña ordenándole a sus súbditos”.

“Yo nunca he visto al presidente Belaúnde ordenarle al presidente del Congreso, Valentín Paniagua, a que haga algo o que ponga en agenda algo. (…) Parece que APP es una empresa y los miembros del partido son sus empleados”, indicó.

CENSURA

Asimismo, cuestionó la rapidez con la que el congreso votó a favor de la censura de Lady Camones, mientras que hasta ahora no pueden desaforar al parlamentario Freddy Díaz, quien fue acusado de violación.

“ Eso me parece insólito, raro y extraño. (…) Yo creo que se merecía muchas cosas, no sé si la censura. Me llama la atención la rapidez con la que han censurado a Lady Camones no la tienen con el violador o con el Premier” añadió.