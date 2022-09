Candidato a la alcaldía de Miraflores niega ser clasista: "Yo soy de Ayacucho, soy serrano"

Carlos Canales, candidato a la alcaldía de Miraflores, por el partido Renovación Popular brindó una entrevista que lo ha colocado en el centro de críticas luego de señalar que aquellas personas que “vienen de los cerros” y “traen basura” a su distrito deben “ser educados”, para que se les permita el ingreso a los parques.

“Por cinco soles, alguien de los cerros, los que viven en las zonas más agrestes y más dificultosas de nuestra ciudad van a poder venir (...) a disfrutar de Lima, con un lugar maravilloso que es un malecón de cinco kilómetros, con unos parques extraordinarios. Lo que tenemos que hacer es educarlos, que respeten, que no traigan basura, que no hagan la pila en la calle”, dijo en una entrevista con Rosa María Palacios.

Tras estas polémicas declaraciones, el también presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) en diálogo con Panamericana Televisión rechazó ser clasista y afirmó que sus declaraciones fueron descontextualizadas.

"El gran problema es la descontextualización de lo que yo he hablado. Un grupo de vecinas me dice qué podemos hacer para que la gente de los cerros no venga al malecón. Yo les respondo que eso es discriminatorio", indicó.

"Yo soy de Ayacucho, soy serrano, no soy clasista ni racista, jamás voy a emitir un concepto en contra de cualquier ciudadano ni por su color ni situación económica", se defendió.