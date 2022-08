Kurt Burneo podría renunciar al Ministerio de Economía y Finanzas

El ministro de Economía, Kurt Burneo, señaló que estaba considerando renunciar al cargo debido a discrepancias con el jefe de Estado, Pedro Castillo y el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

La molestia de Burneo se debe a que el presidente y el premier ignoraron su recomendación de observar la ley que presentó el Congreso, sobre la reducción del Impuesto General a la Ventas (IGV) a los restaurantes.

“No estoy de acuerdo con este tipo de medidas, pero creo que está va a ser la primera y última, no creo que vaya más. Porque, definitivamente si hay más cosas, en las que yo no estoy de acuerdo no tendría sentido que me quede en la posición”, manifestó el titular del MEF.

PREOCUPACIÓN

Este anunció generó preocupación, debido a que el Ministerio de Economía es una de las pocas instituciones que ha logrado mantenerse al margen de las denuncias de corrupción y de escándalos.