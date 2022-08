Exprocurador Maldonado, tras liberación de Antauro Humala: "Sería muy ingenuo pensar que esta decisión no ha sido tomada por Castillo"

El exprocurador Antonio Maldonado sostuvo que la decisión de liberar a Antauro Humala, antes de cumplir su sentencia, habría sido tomada por el presidente Pedro Castillo y su entorno, ya que el líder etnocacerista no ha cumplido con ninguno de los requisitos jurídicos para que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le haya dado la libertad que le ha otorgado.

"Lo primero que hizo al salir del penal, tengo entendido, es decir que no se arrepentía de los hechos que había ocasionado (...) Es claro que el señor no se ha rehabilitado, la cárcel no le ha permitido reflexionar acerca de lo que significó asesinar policías rendidos, la gravedad de este hecho (...) el propósito principal de la pena. Segundo, tampoco ha pagado la reparación civil. Estos dos elementos hacen jurídicamente imposible que la autoridad penitenciaria le otorgase la libertad que le ha concedido", explicó.

"(el INPE) disfrazando su decisión con un enfoque técnico, en realidad lo que ha hecho es tomar una decisión política, y sería muy ingenio pensar que esta decisión no ha sido digitada por el presidente Castillo y su entorno cercano", agregó.

Además, indicó que Humala Tasso debe volver a la cárcel y eso es tarea de los órganos de administración de justicia como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, señaló que los familiares de las víctimas tienen toda legitimidad de pronunciarse y reclamar.