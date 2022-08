Ángela Acevedo sobre denuncia a Freddy Díaz: “La víctima tiene miedo del poder del congresista"

Luego de que el congresista Freddy Díaz acudiera a la Fiscalía y negará haber agredido sexualmente a una trabajadora en su despacho, la Directora del Programa Nacional Aurora, Ángela Acevedo, brindó más detallas sobre el acompañamiento que viene recibiendo la denunciante.

“Nosotros acompañamos tanto con el soporte emocional, como con el soporte legal. Acompañamos a la trabajadora el mismo 27, el sábado se hace la primera citación para las declaraciones del congresista, pero no se presenta.

Acevedo también contó que la fiscal del caso, Jessica Carlos Hurtado, se negó participar en las diligencias para investigar al parlamentario, por un tema de inmunidad, por lo que hubo una demora en el proceso.

“La fiscal decide inhibirse, porque ella argumenta que no le corresponde ver un caso donde se investiga a un congresista, por el tema de inmunidad. Sin embargo, para estos casos ya no había inmunidad y se pudo haber actuado al momento y no inhibirse, porque eso demora” agregó.

EL CONGRESO DEBE ACTUAR

Asimismo, dijo que el Congreso de la República debe actuar a la par del Poder Judicial para poder sancionar al congresista con celeridad.

“Una cosa es lo que vamos a ver en el sistema de justicia y otra cosa es lo que tiene que hacer el Congreso también en la Comisión de Ética, para la suspensión y hoy se va evaluar si se abre proceso contra el congresista”, comentó.