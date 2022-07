Eduardo Salhuana: “Esta semana se definirá quien nos va a representar en la Mesa Directiva”

El vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, brindó mayores alcances sobre la situación de su bancada, tras la renuncia de dos de sus integrantes, Héctor Acuña y Gladys Echaíz.

“Ingresamos 15 parlamentarios a APP y eso nos posibilitaba el acceso a comisiones ordinarias, extraordinarias y lógicamente siendo 12 (congresistas) podríamos perder hasta una comisión ordinaria y una especial”, manifestó.

NUEVOS INTEGRANTES

Salhuana agregó que otros congresistas se acercaron para conversar y ver la posibilidad de sumarse a la bancada de APP. Esto coincide con lo señalado por el presidente del partido, César Acuña, quien afirmó que en los próximos días se conocerá a los nuevos integrantes de APP.

MESA DIRECTIVA

En relación a la conformación de la nueva Mesa Directiva, el parlamentario señaló que espera que se respete el acuerdo del año pasado, según el cual APP tendría la presidencia del Congreso.

“Esta semana nos vamos a reunir y se definirá quien nos representará en la mesa directiva. A partir de ahí se conversará con las demás bancadas y sabremos su posición al respecto”, añadió.

NIEGA ACUSACIONES

Asimismo, desmintió las acusaciones que lo sindican como el responsable de haber filtrado el audio de la parlamentaria Lady Camones, quien se refiere a la bancada de Acción Popular como "banda delincuencial", haciendo alusión a los congresistas investigados.

“Rechazo esa afirmación de su reportero, me parece bastante irresponsable y nada serio, porque no tiene ningún elemento que corrobore su dicho. No puede aseverarse tan alegremente que Eduardo Salhuana haya filtrado un audio”, finalizó.