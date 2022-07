Confunden a pasajera de avión con Yenifer Paredes y la información falsa se viraliza

En las últimas horas se viralizó una información falsa sobre una supuesta fuga de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, a Bogotá. Algunos políticos replicaron esta fake news y a pesar de haber sido desmentido por Migraciones, algunos no han borrado las publicaciones en sus redes.

La fotografía generó un revuelo, debido a que según testigos, la de la fotografía se trataba de la hermana de la primera dama. Sin embargo, minutos después Migraciones aclaró que Yenifer Paredes no salió del país.

Recordemos que Paredes es investigada por un presunto tráfico de influencias, luego de la difusión de un reportaje que la involucrada supuestamente ofreciendo obras en Chota, Cajamarca, portando un chaleco de la empresa JJM Espino, de su amigo Hugo Espino.

DECLARARÁ HOY ANTE FISCALÍA

El abogado del presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes, Benji Espinoza, indicó que la cuñada del mandatario Yenifer Paredes sí se presentará a declarar este martes 19 a la sede de la Fiscalía. Ello, luego de no acudir a la primera citación el pasado 11 de julio.

“Es la información que he podido obtener, de que va a declarar mañana. No soy el abogado, pero me han alcanzado esa información. Mañana va a participar”, dijo Espinoza.