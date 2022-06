Castillo visita muelle en Día del Pescador: "Este gobierno trabajará para revolucionar la pesca"

El presidente de la República, Pedro Castillo, acudió hoy, miércoles 29 de junio, al muelle pesquero de Chorrillos en compañía del ministro de la Producción, para reunirse con los hombres del mar y felicitarlos por el Día del Pescador.

"El tataranieto de José Olaya me decía yo he nacido y criado en el mar, hoy tengo mi edad avanzada y no tengo mis derechos. Me falta que el Estado reconozca una seguridad a mí y a mi familia, hago pública la invitación a Palacio para hacerle este reconocimiento", inició en su discurso.

"En estos cinco años, tengan la confianza que este gobierno trabajará no solo para revolucionar la agricultura, sino también la pesca con enfoque transversal de políticas públicas con servicio y valor público a través del Ministerio de la Producción", señaló.

Al respecto apuntó que vienen trabajando en la formulación de la política nacional de pesca como política de Estado para que trabajadores del mar tengan importante papel en el desarrollo de la actividad pesquera.

"Para mí es un desafío y reto igual que al pescador, cuya familia lo espera sin las manos vacías", señaló el mandatario.