Congresista Tania Ramírez: ¿Cuál es el problema que aparte de mi sueldo, reciba otros ingresos?

La congresista de la bancada Fuerza Popular, Tania Ramírez, es nuevamente noticia por utilizar su cuenta de TikTok. En esta ocasión, usó su red social para ofertar diferentes carteras, mochilas, ollas y cosméticos. Al ser entrevistada sobre el tema, la parlamentaria defendió su accionar.

En esa línea, la congresista electa por Cajamarca señaló que puede obtener otros ingresos aparte del sueldo de legisladora que gana y cuestionó el porqué no podría ofrecer artículos.

"No soy la única peruana que obtenga un adicional económico por tener otro trabajo digno, un emprendimiento digno, no le estoy robando nada a nadie, no estoy recibiendo dinero sucio de nadie", expresó.

"NO ES DELITO"

La legisladora indicó que ella realiza esta labor desde hace tres meses. Ramírez quien gana un sueldo por 15 mil 600 soles mencionó que percibir este dinero adicional no representa una falta o delito.

"Yo en ningún momento he dicho que mi sueldo no me alcanza, sino, no cuál es el problema en que aparte de mi sueldo, pueda percibir otros ingresos, no existe ningún delito que estoy cometiendo", se defendió.

"No es que he dejado de asistir al parlamento, al Pleno, comisión por hacer estas cosas, solamente lo hago en el momento oportuno", refirió.

Cabe resaltar que en abril de este año, Ramírez García fue duramente criticada por subir un video a la misma red social.

En aquella oportunidad, se podía ver a la congresista bailando al interior de la sala José Carlos Mariátegui. El caso provocó indignación y terminó en la comisión de ética del Congreso, sin embargo, el caso no prosperó.