'Los Niños': "Ser congresista no significa que no estén sometidos a una medida cautelar"

El exprocurador anticorrupción Iván Meini explicó algunos alcances legales respecto a la solicitud de impedimento de salida del país que presentó el fiscal Pablo Sánchez contra el exministro de Transportes, Juan Silva, y los congresistas apodados 'Los Niños' de Acción Popular.

Al respecto indicó que una medida como esta contra los involucrados supone la implicancia de indicios serios y un posible riesgo de fuga, independientemente de los recientes audios difundidos.

"Esto coincide con la difusión de audios del señor Zamir Villaverde, sin embargo es altamente probable que la solicitud del fiscal de la Nación no se base únicamente a esos audios, sino a las pesquisas que ya están adelantadas en las investigaciones, porque esos audios deben pasar por un peritaje para corroborar si han sido editados", explicó en Buenos Días Perú.

"Lo que indican esos audios es muy grave, pero para que el fiscal lo asuma como prueba, tendría que pasar por un peritaje. Tengo la impresión que esta medida se sustenta en otros indicios", refirió.

SOBRE LOS NIÑOS

"En el caso de congresistas, de funcionarios públicos, no significa que no puedan estar sometidos a una medida cautelar. De hecho, el impedimento de salida no les prohíbe transitar por el territorio nacional y podrían cumplir su función de representación", expresó.

Además el impedimento de salida podría ser levantada excepcionalmente y por un periodo si existen razones que justifiquen como motivos de salud.

PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió al Poder Judicial impedimento de salida del país durante 36 meses contra el exministro de Transportes Juan Silva Villegas, como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

Además, solicitó el impedimento de salida del país por 9 meses contra los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas e Ilich López Ureña.

Como se recuerda, los mencionados congresistas son investigados por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.