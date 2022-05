Diego Bazán: "Una censura a Aníbal Torres ayudaría al "plan B" de Cerrón, que es copar el poder"

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, sostuvo una entrevista con Buenos Días Perú, en la que anunció que presentará una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, debido a que designó a personas sin experiencia que responden al secretario general de Perú Libre Vladimir Cerrón.

El parlamentario no fue esquivo a la interpelación del premier Aníbal Torres, a quien criticó en tener permanentemente una actitud confrontacional y provocadora. "El gobierno ha hecho esfuerzos para caricaturizar la imagen del premier, quien queda mal ante la población", expresó.

DIJO QUE LO CENSUREN

Además detalló que a la salida del hemiciclo, el jefe del gabinete ministerial les dijo que "si no les gusta que yo esté, censúrenme, hagan que me vaya". Sin embargo, para Bazán, estas declaraciones originarían el famoso plan B de Cerrón. "Una censura al premier conseguiría la famosa 'bala de plata' que es la cuestión de confianza", a fin de que Pedro Castillo tenga la oportunidad de cerrar el Congreso.

"El temor que todos tenemos es que la democracia se vea vulnerada en el país. Es el camino que nos quiere conducir el cerronismo, que gobierna y se mete en los ministerios", mencionó.

También no soslayó la actitud de algunos parlamentarios, que no han contribuido a que el país salga adelante. "Siempre he hecho una autocritica. siempre he dicho hay muy malos congresistas que no dan la talla. Yo me opuse a la contrarreforma de la educación", dijo.

ADELANTO DE ELECCIONES

Sobre el proyecto de Susel Paredes, afirmó haber firmado el documento de adelanto de elecciones. hace semanas. "Vengo indicando que es una de las vías de solución para el país, no me aferro al cargo", refrendó.

Sin embargo, manifestó que lo que sí le preocupa de un proyecto como este, es que al durar 14 meses, el presidente puede seguir copando las instituciones públicas, "y eso sí afectaría nuestra democracia".

Sobre las declaraciones del empresario investigado Zamir Villaverde, sobre un fraude electoral que habría cometido Pedro Castillo en los comicios, indicó que "hay que ser cautos y esperar. Ya nos ha pasado que salen a declarar como Bruno Pacheco y luego retroceden".