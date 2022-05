"Les ordenan los votos a los congresistas", Susel Paredes revela razón de impedir periodistas al Congreso

Habla fuerte. Un tema que viene causando mucha preocupación en la ciudadanía es la prohibición del ingreso de los periodistas al hemiciclo del Congreso de la República. La legisladora Susel Paredes, en entrevista con Buenos Días Perú, reveló la razón de este impedimento que limita el trabajo de los hombres de prensa.

"Yo no tengo nada que ocultar, hay congresistas que no usan mascarillas, no los dejan entrar (a los periodistas) porque hay legisladores que reciben órdenes, tienen miedo que les ponche la cámara cuando les dicen: 'vota rojo, vota verde', no puedo decir nombres porque sino me mandan a Comisión de Ética", expresó Paredes.

"Si me mandan a Ética, yo para mí recibo una condecoración. Hay momentos que yo he visto cómo antes de votar, les entregan una hojita, leen la hojita y después votan, qué verguenza, qué dirán sus electores", refrendó.

CASTILLO NO DESIGNA BIEN

Sobre la gestión del presidente Pedro Castillo Terrones, Susel Paredes afirmó que “el mandatario no designa bien a su personal”, como algunos de sus ministros. Para la parlamentaria, la causa de los conflictos sociales se debe a que a “Castillo se le exige todo lo que prometió en su campaña presidencial”.