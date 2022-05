Marisol Pérez Tello tras denuncia de plagio: "el presidente es insostenible, yo creo que se va a ir"

Luego de la reveladora denuncia de Panorama de un presunto plagio del mandatario, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, en entrevista con Buenos Días Perú consideró que la permanencia del presidente Pedro Castillo es insostenible.

Señaló que desde que nombró a su primer gabinete Guido Bellido, hace ocho meses, ha tenido la oportunidad para revertir las malas decisiones, sin embargo el jefe de Estado solo ha trasladado responsabilidades

"Cada oportunidad que se le ha dado para replantear, ha sido siempre la misma actitud, incapaz de asumir responsabilidad sobre sus actos", expresó.

"SE VA A IR"

La también lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) se mostró confiada de que el presidente Castillo se irá de la Casa de Pizarro, tras la denuncia de plagio, sin embargo indicó que es el Parlamento el que no está cumpliendo con su función.

"Yo creo que (Pedro Castillo) se va a ir, o renuncia y muestra dignidad después de lo que significa para un profesor un plagio, el que está fallando es el Congreso, que no reúne los votos. "Los niños" son una explicación", refirió.

¿QUÉ TAN GRAVE ES LA TESIS PARA FORZAR LA RENUNCIA DEL PDTE?

"Es gravísimo, si esto no califica como inmoral, no sé qué más puede ser. No requiere de mayor análisis" Para ello se mostró de acuerdo con el proyecto legislativo de adelanto de elecciones, pero señaló que se tiene que hacer con reglas claras.