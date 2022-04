Jorge Muñoz denuncia que intentaron sobornarlo para evitar su vacancia

Tras ser removido de la alcaldía de Lima por el Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Muñoz presentó dos audios en las que se le habría solicitado entregar fuertes sumas de dinero a cambio de no sacarlo del sillón municipal

En el primer audio, se escucha la conversación de dos trabajadores de la Municipalidad de Lima. Uno de ellos, Ricardo Barrios, le consulta a su compañero Roger Chipiama cuánto tendría que abonar Jorge Muñoz para frenar su vacancia

En medio de la charla, se hace referencia a un tercero, quien aparentemente sería un miembro del Jurado Nacional de Elecciones.

En la segunda llamada, se escucha al propio Jorge Muñoz conversando con el alcalde de Jesús María, Jorge Quintana. Ambos hablan sobre un supuesto mensaje que le habría llegado a Quintana, en el que se solicitaba 80 mil dólares para evitar la vacancia de Muñoz.

Sin embargo, para la abogada penalista, Romi Chang, estas escuchas no representan una prueba fehaciente que muestre alguna irregularidad en el proceso de vacancia contra Jorge Muñoz.

"Los audios que él presenta no reflejan a ningún trabajador del Jurado Nacional de Elecciones, es una conversación entre varias personas, pero no involucran directamente a alguien del Jurado que tendrían la posibilidad de hacer eso que él plantea, de que no se apruebe la vacancia" señala la experta en leyes.

CASO DINA BOLUARTE

Jorge Muñoz también ha acusado al Jurado Nacional de Elecciones de no aplicar el mismo rigor en el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien postuló con la plancha presidencial de Pedro Castillo cuando aún era funcionario de Reniec.

Pero para los especialistas en Derecho Electoral, el caso de Dina Boluarte es completamente distinto.

Cabe señalar que el Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado en el que rechaza la denuncia de Jorge Muñoz y aclara que el proceso de vacancia se realizó en el marco del Derecho Electoral.