Accidentada llegada: simpatizantes de Perú Libre increpan a Guido Bellido en Talara

El congresista Guido Bellido arribó a Talara, en la región Piura, como parte de sus actividades por la semana de representación parlamentaria. Sin embargo, tuvo una accidentada llegada, debido a que algunos simpatizantes perúlibristas lo recibieron con reclamos.

El parlamentario oficialista fue rodeado e increpado por los ciudadanos, quienes le reclamaron por haberlos abandonado luego de que ganara las elecciones. Es así que se dividieron entre grupos para empezar con un vaivén de pullas.

"NO SOY DIRIGENTE"

A través de un video, se le escucha a Bellido a dar algunas explicaciones. “Yo no tengo nada que ver en el tema partidario, yo primer lugar soy un militante, no soy dirigente del partido, vengo en calidad de congresista y he venido para ver el tema de Petroperú”, expresó.

Además, dejó en claro que no es parte del comité de Perú Libre. “No soy dirigente, no soy regional, provincial, distrital; entonces, tenemos que dejar en claro, si voy a conversar, voy a conversar con la población para ver problemas”, explicó.