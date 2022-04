Aníbal Quiroga: "No puede haber un referéndum para una Asamblea Constituyente, es ilegal"

El presidente Pedro Castillo prometió presentar un proyecto de ley al Congreso para que, en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se llevarán a cabo el 2 de octubre, se consulte a la ciudadanía a través de un referéndum si está de acuerdo con una nueva Constitución.

Para el abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, no es posible hacer este procedimiento jurídico. "No es posible porque esa expresión de asamblea constituyente no está en la Constitución. Para que exista, habría que reformarla y eso pasa por el artículo 206", dijo en una entrevista con Buenos Días Perú.

"Solo pasa por una reforma en la constitución con 87 votos del Congreso, lo cual no estaría para octubre que son las elecciones. Además las leyes electorales de octubre ya están fijadas y no pueden alterarse", indicó.

"Independientemente que la pregunta sea gaseosa, el método es ilegal porque no puede haber un referéndum para asamblea constituyente. Primero se tendría que modificar la constitución y eso pasa por el Congreso", reiteró.

¿PARA QUÉ SE CONVOCAN?

Quiroga indicó que un referéndum se convoca sobre la aprobación ciudadana de normas. Cuando se aprueba una ley y para que entre en vigencia, la gente vota sí o no. El titular de la reforma es el Congreso, que es constituyente derivado.

"El método es equivocado porque la reforma de la Constitución no pasa por preguntarle a la gente. ¿Quiere usted pagar menos impuestos? No se trata de preguntarle a la gente lo que quiere, sino de hacer las cosas como ordena la constitución", apuntó.

Finalmente sostuvo que la constitución es pétrea y sólida justamente "para evitar este tipo de populismos".