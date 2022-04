Óscar Ugarte sobre nuevo titular del Minsa: “Sigue siendo la cuota partidaria a Perú Libre”

Jorge López Peña juró como nuevo ministro de Salud este miércoles, luego de la salida del cuestionado Hernán Condori. El médico cirujano se venía desempeñando como viceministro de Salud Pública desde el pasado 11 de marzo.

Al nuevo titular del Minsa se le conoce por ser una persona que tendría un alto grado de cercanía al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Además, según base de datos de la Cuarta Fiscalía Superior de Huancayo, López tiene una investigación abierta por delitos de Falsedad y grave Perturbación a la tranquilidad pública.

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo en entrevista con Buenos Días Perú que estos antecedentes son prueba de que el ministerio de Salud sigue “siendo la cuota partidaria a Perú Libre”, es decir, el partido del lápiz seguiría en control de una de las entidades públicas del país.



Dejando de lado sus cuestionamientos, Ugarte señala que el nuevo titular del Minsa tendrá que demostrar que es apto para ejecutar de manera eficiente las tareas pendientes en el sector de salud pública.

Como se recuerda, en la gestión de Condori hubo un gran descenso en el proceso de inoculación, así como una cantidad de vacunas que vencieron. Además, Ugarte Ubilluz manifestó que también hay problemas en áreas no Covid, como el desfinanciamiento de la Ley Nacional del Cáncer; a pesar de que se aprobó su reglamento, no cuenta con recursos. Asimismo se han hecho cortes en programas de tuberculosis y VIH.



Otro aspecto importante en el que López Peña tendrá que mejorar la selección de su equipo técnico; ya que durante su gestión, Condori Machado designó a un funcionario con sentencia judicial en el puesto de dirección de programa nacional de inversiones del Minsa, cargo que dirige todas las inversiones en infraestructura no integral.



“Una de las primeras cosas que los ministros tendrían que hacer es remover a este personal, a parte de corregir los errores anteriores respecto a vacunaciones y programas”, concluyó la exautoridad.