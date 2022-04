Ruth Luque: “La vacancia del presidente no va a solucionar los problemas del país”

Ruth Luque, congresista de la bancada Juntos por el Perú, calificó la inmovilización social obligatoria impuesta por el presidente Pedro Castillo como arbitraria y señaló que gobernar no es restringir los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, afirmó que la vacancia no sería la solución para los conflictos que está pasando el país.

Por otro lado, la parlamentaria desde su posición personal espera una recomposición de gabinete por parte del mandatario.

“Evidentemente necesitamos algunas reformas de fondo, pero a mí lo que me preocupa de quienes creen que la vacancia del presidente va a solucionar los problemas del país. Me temo que no va a ser así. No es que en el Congreso de la República es una institución que goza de la confianza y tampoco este ha contribuido en evitar esta crisis política”, declaró.