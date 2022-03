Susel Paredes: "Necesitamos un mecanismo constitucional para sacar a un mal presidente"

Luego de que no se alcancen los votos de la vacancia presidencial, la congresista propuso una verdadera reforma que "nos saque de "este continuo entrampamiento político".

La congresista Susel Paredes del Partido Morado, ofreció disculpas públicas por el espectáculo protagonizado ayer entre congresistas de Fuerza Popular y Perú Libre, luego de la aparición de un cartel de "Vacancia ya" pegado en uno de los 130 curules.

Acto seguido, la parlamentaria ensayó algunas ideas en Buenos Días Perú para salir de la crisis y el permanente entrampamiento político, por el que está sumido todo el Perú. Sin embargo, aclaró que la destitución por vacancia no es la vía para retirar a Pedro Castillo del cargo.

"Le pido perdón por el espectáculo de fujimoristas y de Perú Libre. Esta constitución no tiene los mecanismos para que la ciudadanía se defienda de un presidente incompetente. La vacancia no es el camino. No podemos sacar a un presidente incompetente. Necesitamos cambiar algunas normas de la constitución", indicó.

"Necesitamos ajustar los mecanismos constitucionales para que la ciudadanía se defienda de malos gobernantes", agregó.

INCLUYE A LEGISLADORES

Paredes señaló que no solo el presidente de la República debería estar sujeto a la evaluación popular, sino también los congresistas. "Sugiero que nos tomen examen, y que haya renovación por tercios. Los que no han cumplido se van. Estamos en un circulo vicioso", apuntó.

"Queremos una reforma política que nos saque de este entrampamiento. Si hacen elecciones, y nuevamente el presidente es malo, necesitamos unas reglas para que la ciudadanía se sienta protegido", declaró.