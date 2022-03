Aníbal Torres: "Pedro Castillo no es un ladrón y Karelim López no ha presentado pruebas"

El primer ministro Aníbal Torres aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, “no ha recibido un solo sol de la corrupción” porque no la hay, y señaló que no han probado actos delictivos contra el mandatario y que tampoco podrán hacerlo.

“Yo lo que le puedo decir es que Pedro Castillo no es el ladrón de aquellos ladrones que le quieren comprometer en actos de corrupción. No han probado ni van a poder probar que Pedro Castillo haya recibido un solo sol de la corrupción porque no hay eso”, dijo a la prensa.

En esa línea, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, no ha presentado ninguna prueba contra el presidente, citando a su abogado César Nakasaki, quien declaró que lo trascendido en la prensa no correspondería con lo dicho por la lobista.

"NO HAY IMPUTACIÓN"

"La señora Karelim no ha presentado ninguna imputación al presidente como ha dicho Nakasaki, no ha sostenido que el presidente haya tenido conversaciones con ella sobre los hechos mencionados, y los titulares de los medios no corresponden a lo declarado por la señora", refrendó.