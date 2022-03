Congresistas aludidos por Karelim López califican de difamatorio su testimonio ante Fiscalía

El congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo y el parlamentario Carlos Zeballos, aludidos por la empresaria lobista Karelim López ante la Fiscalía como involucrados en presunta mafia al interior del Ministerio de Transportes, rechazaron sus declaraciones y la calificaron como difamatorias.

"Me siento indignado por los hechos que me han involucrado, me han difamado. (...) Junto a Acción Popular nos hemos reunido con el presidente, siempre con la bancada, en momentos de crisis hemos acudido a reunirnos con él", indicó Doroteo.

Agregó que "su imagen y honorabilidad ha sido dañada" por los dichos de la investigada y aspirante a colaboradora eficaz.

ABRIRÁ SUS LÍNEAS TELEFÓNICAS

En tanto el legislador Zeballos, exparlamentario de Acción Popular, señaló sentirse extrañado al verse vinculado indirectamente y señaló que en aras de la transparencia, ha solicitado que la abran sus cuentas bancarias y líneas telefónicas.

"Yo actualmente no pertenezco a Acción Popular, renuncié el 20 de octubre. Me extraña que se me quiera aludir indirectamente. Ayer he presentado que se me abran mis líneas telefónicas, cuentas bancarias. Me siento bastante afectado", refirió.

"Espero que el día que se esclarezca, todos los que estén mencionándome, den la cara, porque detrás hay una familia y personas que confían en mí", refrendó.