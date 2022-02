Pedro Castillo: "Jamás voy a renunciar a esta tarea que me ha dado el país, seguiré trabajando"

El presidente Pedro Castillo descartó una posible renuncia frente a las especulaciones que tomaron fuerza durante la tarde del domingo, tras las recientes revelaciones ante la Fiscalía de la empresaria Karelim López, en las que lo implica en actos de corrupción.

"Yo jamás voy a renunciar a esta tarea que me ha dado el país. Por el contrario, tengo toda la fortaleza y la tranquilidad y voy a seguir trabajando para dar respuesta contundente al hambre, la miseria y al as desigualdades, y hacer que las cosas se hagan bien", remarcó.

Desde la oficina de prensa de Palacio, también se emitió un comunicado de una eventual renuncia. "No me preocupa y desde aquí exhorto a la Fiscalía para que las investigaciones se hagan a la brevedad posible. También no solo conmigo, sino con anteriores gestiones", señaló.

Finalmente el mandatario negó tener algún tipo de acercamiento con la empresaria lobista Karelim López, además aseguró que las acusaciones corresponden a una campaña fuera de la campaña nacional, a los que les gusta "vivir de las especulaciones".