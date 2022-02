Premier Aníbal Torres: "He sido difamado por la prensa y me defenderé"

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que ha sido víctima de difamación en reiteradas oportunidades por un sector de la prensa. Ante ello, indicó que cuando ya no sea ministro, se defenderá.

“Nosotros los ministros somos difamados permanentemente. Yo he sido difamado sistemáticamente y no he hecho nada, claro, mientras estoy en el ministerio porque después tengo que defenderme. No se va a quedar eso así”, sostuvo el primer ministro.

Además, señaló como “suficiente” las disculpas manifestadas por el mandatario Pedro Castillo tras calificar a la prensa de “chiste”.

“El presidente ya pidió disculpas y me parece que eso es suficiente. La prensa tiene toda la libertad de informar. A nadie se le impide que informe”, sostuvo este miércoles en conferencia de prensa.

Aseguró que el Gobierno de Castillo Terrones cumple con el respeto a la libertad de prensa, a pesar que recientemente un contingente policial impidió el paso de periodistas que querían realizar preguntas al jefe de Estado.

AFOROS

El premier Aníbal Torres, anunció mediante conferencia de prensa desde la PCM, que el gobierno presentará este viernes los detalles específicos del aumento de aforo en espacios abiertos y cerrados. Propuesta realizada por el titular del Minsa, Hernán Condori.