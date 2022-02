Periodista Enrique Chávez tras ser despedido: "Comunicado de IRTP es una mentira flagrante"

El periodista Enrique Chávez, quien trabajaba en TV Perú desde hace 7 años comentó, en su programa Cara a Cara, que fue despedido del canal del Estado de manera “intempestiva”. Al respecto, la gerencia de prensa del canal emitió un pronunciamiento rechazando el término.

En diálogo con Buenos Días Perú, el periodista señaló que el comunicado emitido por la gerencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) es una "mentira flagrante" o "media verdad".

"Lo que se me comunica ayer muy poco antes de mi programa es que se daba por concluido mis servicios. Yo pregunté hasta cuando y me respondieron hasta el viernes. En realidad con el comunicado yo me he enterado que lo que se supone que lo que marcaba mi tiempo en el canal era la orden de servicios. A lo largo de siete años, nunca me han dicho que se me vence mi orden de servicios", sostuvo.

"En el caso de Cara a Cara, se nos comunicó también una reducción de sueldo y que yo me quedaba con media hora del programa. Esto ya era un paso previo", dijo.

QUIÉN DIO LA ORDEN

Por otro lado, reveló que fue Julio Navarro Falconí, gerente de prensa del IRTP, quien comunicó poco antes del noticiero que la noticia donde el presidente Pedro Castillo calificó a la prensa como un chiste, no debía salir al aire.

"Nos dijeron que no deberíamos emitir opiniones porque somos funcionarios públicos, yo soy periodista independiente trabajando en señal pública", expresó.

AVALA AUTONOMÍA DE TV PERÚ

"Es momento para que el canal tenga una mayor autonomía al final la pluralidad depende de quien esté. Es hora y según tengo entendido el defensor del pueblo va a presentar este proyecto de ley", refirió.

"En los últimos días no solo hemos visto reducción de sueldos, despidos de productores y alteración de la parrilla", detalló.